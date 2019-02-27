После расследования "Укроборонпром" отстранил директоров двух предприятий
Киев • УНН
КИЕВ. 27 февраля. УНН. Государственный концерн "Укроборонпром" отстранил от должностей директоров двух компаний. Об этом сообщила пресс-служба концерна, передает УНН.
"Директор ГП "Харьковское конструкторское бюро по машиностроению имени А. А. Морозова" Алексей Бабич и директор ГП "Изюмский приборостроительный завод" Сергей Филоненко отстранены от своих должностей", - говорится в сообщении.
Как пояснили в концерне, такое решение принял генеральный директор "Укроборонпрома" Павел Букин "в связи со значительным общественным резонансом, вызванный обнародованной в СМИ информацией, и с целью обеспечения условий для проведения соответствующего расследования правоохранительными органами".
Кроме того, в "Укроборонпроме" заверили, что концерн предоставляет следователям всю необходимую информацию в рамках возбужденных уголовных производств.
Напомним, ранее появилась информация, что детективы НАБУ проанализируют информацию о фактах коррупции в оборонной сфере, изложенную в журналистском расследовании, и предоставят ей надлежащую оценку.
Как сообщал УНН, Президент Украины поддержал отстранение Олега Гладковского от исполнения обязанностей первого заместителя секретаря СНБО на время проведения расследования.
В ГПУ заявили, что подозрения фигурантам дела о закупке деталей для производства оружия в Украине вручат в течение считанных дней.