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Після розслідування "Укроборонпром" відсторонив директорів двох підприємств

Після розслідування "Укроборонпром" відсторонив директорів двох підприємств

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 лютого. УНН. Державний концерн "Укроборонпром" відсторонив від посад директорів двох підприємств. Про це повідомила прес-служба концерну, передає УНН.

"Директор ДП "Харківське конструкторське бюро з машинобудування імені О. О. Морозова" Олексій Бабіч і директор ДП "Ізюмський приладобудівний завод" Сергій Філоненко відсторонені від своїх посад", - йдеться в повідомленні.

Як пояснили у концерні, таке рішення ухвалив генеральний директор "Укроборонпрому" Павло Букін "у зв'язку із значним суспільним резонансом, що викликаний оприлюдненою у ЗМІ інформацією, та з метою забезпечення умов для проведення відповідного розслідування правоохоронними органами".

Крім того, в "Укроборонпромі" запевнили, що концерн надає слідчим усю необхідну інформацію у рамках порушених кримінальних проваджень.

Нагадаємо, раніше з'явилась інформація, що детективи НАБУ проаналізують інформацію про факти корупції в оборонній сфері, викладену в журналістському розслідуванні, та нададуть їй належну оцінку.

Як повідомляв УНН, Президент України підтримав відсторонення Олега Гладковського від виконання обов'язків першого заступника секретаря РНБО на час проведення розслідування.

У ГПУ заявили, що підозри фігурантам справи щодо закупівлі деталей для виробництва зброї в Україні вручать протягом лічених днів.

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