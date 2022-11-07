После российских обстрелов в Житомире невозможно возобновить работу некоторых подстанций - мэр

Цитата

“Работу некоторых подстанций за такое время невозможно восстановить, потому что речь идет об оборудовании, которое нужно заказывать, и очень долго ждать производства. Но Житомир живет. Мы сократили выпуск электротранспорта в три раза. Освещение в городе включаем только на 30% от мощности, то есть, в принципе, работает каждый третий фонарь. Мы с облэнерго четко регулируем вечерние и утренние пики. К примеру, подачу воды на очистные сооружения мы в дневное время сокращаем для того, чтобы уменьшить энергопотребление, и запускаем после того, как проходят пики. Это никак не влияет на подачу воды в городе”, – заявил Сухомлин.

Детали

Он добавил, что часть промышленных предприятий города, потребляющих много электроэнергии, перешли на работу в ночное время и в выходные. Также в разных районах Житомира свет выключают по графику по несколько часов.

“На внеочередной сессии городского совета мы выделили средства на закупку генераторов большой мощности для того, чтобы обеспечить работу водоканала и теплокоммунэнерго. В случае критической ситуации, когда некоторое время может быть электроэнергии в городе, эти предприятия смогут подавать воду и тепло в дома житомирян. Конечно, не круглосуточно, а 5-8 часов в сутки”, – сказал Сухомлин.

В случае чрезвычайной ситуации школы и детсады города будут работать как пункты обогрева. В Житомире планируется обустроить 36 таких пунктов, каждый из которых обеспечат генератором.

Дополнение

18 октября россия ударила по объекту энергообеспечения в Житомире. Из-за вражеских прилетов в городе не было света и воды.