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Після російських обстрілів у Житомирі неможливо відновити роботу деяких підстанцій - мер

Після російських обстрілів у Житомирі неможливо відновити роботу деяких підстанцій - мер

Київ • УНН

 • 293623 перегляди

КИЇВ. 7 листопада. УНН. Після ракетних обстрілів по енергетичному об’єкту у Житомирі наразі неможливо відновити роботу деяких підстанцій. Про це в ефірі телемарафону розповів Житомирський міський голова Сергій Сухомлин, передає УНН.

Цитата

“Роботу деяких підстанцій за такий час неможливо відновити, бо йдеться про обладнання, яке треба замовляти, і дуже довго чекати виробництва. Але Житомир живе. Ми скоротили випуск електротранспорту в три рази. Освітлення в місті вмикаємо тільки на 30% від потужності, тобто, в принципі, працює кожен третій ліхтар. Ми з обленерго чітко регулюємо вечірні і ранкові піки. Наприклад, подачу води на очисні споруди ми в денний час скорочуємо для того, щоб зменшити енергоспоживання, і запускаємо після того, як минають піки. Це ніяк не впливає на подачу води в місті”, – заявив Сухомлин.

Деталі

Він додав, що частина промислових підприємств міста, які споживають багато електроенергії, перейшли на роботу в нічний час та у вихідні. Також в різних районах Житомира світло вимикають за графіком по декілька годин.

“На позачерговій сесії міської ради ми виділили кошти на закупівлю генераторів великої потужності для того, щоб забезпечити роботу водоканалу і теплокомуненерго. У разі критичної ситуації, коли деякий час може не бути електроенергії в місті, ці підприємства зможуть подавати воду і тепло в будинки житомирян. Звісно, не цілодобово, а 5-8 годин на добу”, – сказав Сухомлин.

У разі надзвичайної ситуації школи і дитсадки міста працюватимуть як пункти обігріву. У Житомирі планують облаштувати 36 таких пунктів, кожен із яких забезпечать генератором.

Доповнення

18 жовтня росія вдарила по об’єкту енергозабезпечення у Житомирі. Через ворожі прильоти в місті не було світла та води.

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