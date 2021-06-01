После решения суда по Стерненко в ОП взялись за восстановительные работы возле дверей
Киев • УНН
КИЕВ. 1 июня. УНН. В здании Офиса Президента интенсивнее занялись восстановительными работами возле дверей, разрисованных во время мартовской акции с требованием справедливости для активиста Сергея Стерненка, которому накануне дали условный срок по одному из дел, где он фигурирует, пишет УНН.
Детали
Так, у дверных проемов, где вместо дверей еще с конца марта - деревянные плиты, работают рабочие, в том числе и на лесах.
Судя по инструментам, они, очевидно, делают замеры в районе дверей и готовят поверхность для их восстановления.
Контекст
В Киеве 20 марта у Офиса Президента состоялась акция протеста с требованием справедливости для активиста Сергея Стерненко, которого суд первой инстанции приговорил к реальному сроку по так называемому делу "300 гривен". Активисты подошли практически вплотную к зданию с плакатами и громкой музыкой. Протестующие начали применять пиротехнику - дымовые шашки, петарды и файеры. Начали бросать краской в здание ОП и расписывать краской стены и двери.
Ориентировочную стоимость работ по ремонту и восстановлению здания Офиса Президента, после акции в поддержку одесского активиста Сергея Стерненко, в ГУД оценили в 1 571 610 гривен. На очистку стен от краски было потрачено 199 тыс. грн.
31 мая Одесский апелляционный суд отменил приговор активисту Сергею Стерненко по делу о похищении бывшего депутата Сергея Щербича, которое называли делом "300 гривен", дав один год условно.