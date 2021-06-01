Після рішення суду щодо Стерненка в ОП взялися за відновлювальні роботи біля дверей

Деталі

Так, біля дверних отворів, де замість дверей ще з кінця березня - дерев'яні плити, працюють робітники, зокрема, і на риштуванні.

Судячи з інструментів, вони, вочевидь, роблять заміри у районі дверей і готують поверхню для їх відновлення.

Контекст

У Києві 20 березня біля Офісу Президента відбулася акція протесту з вимогою справедливості для активіста Сергія Стерненка, якого суд першої інстанції засудив до реального терміну у так званій справі про "300 гривень". Активісти підійшли практично впритул до будівлі з плакатами та гучною музикою. Протестувальники почали застосовувати піротехніку — димові шашки, петарди та фаєри. Почали кидати фарбою в будівлю ОП та розписувати фарбою стіни й двері.

Орієнтовну вартість робіт з ремонту та відновлення будівлі Офісу Президента, після акції на підтримку одеського активіста Сергія Стерненка, у ДУС оцінили в 1 571 610 гривень. На очищення стін від фарби було витрачено 199 тис. грн.

31 травня Одеський апеляційний суд скасував вирок активісту Сергію Стерненку у справі про викрадення колишнього депутата Сергія Щербіча, яку ще називали справою про "300 гривень", давши один рік умовно.