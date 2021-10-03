После прихода талибов к власти в Афганистане закрылись 70% местных СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 3 октября. УНН. В Афганистане после захвата власти сторонниками террористического движения “Талибан” закрылось около 70% национальных СМИ. Об этом сообщает афганское агентство The Khaama Press со ссылкой на представителя Союза журналистов Афганистана Масрура Лотфи, пишет УНН.
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“Основными причинами закрытия местных СМИ являются проблемы с безопасностью и экономикой”, — сказал Лотфи. Союз провел опрос, который показал, что “в настоящее время только 30% средств массовой информации страны могут продолжить свою профессиональную деятельность”, пояснил он.
СМИ, которые продолжают работать, “подвергаются постоянному риску в сфере безопасности и серьезно обеспокоены отсутствием финансовой поддержки”, отметил Масрур Лотфи.
Дополнение
В середине сентября телеканал Tolo News со ссылкой на организации, выступающие в защиту свободы СМИ, сообщал, что в Афганистане после прихода к власти талибов перестали работать по меньшей мере 153 СМИ.
“Мы призываем международные организации незамедлительно принять меры для решения этой проблемы. В противном случае скоро наступит конец свободе СМИ и другим гражданским свободам”, — сказал тогда пресс-секретарь Афганского национального союза журналистов Масрур Лутфи.