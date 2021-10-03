Після приходу талібів до влади в Афганістані закрилися 70% місцевих ЗМІ

Деталі

“Основними причинами закриття місцевих ЗМІ є проблеми з безпекою та економікою”, — сказав Лотфі. Союз провів опитування, яке показало, що “в даний час тільки 30% засобів масової інформації країни можуть продовжити свою професійну діяльність”, пояснив він.

ЗМІ, які продовжують працювати, “зазнають постійного ризику у сфері безпеки і серйозно стурбовані відсутністю фінансової підтримки”, зазначив Масрур Лотфі.

Доповнення

В середині вересня телеканал Tolo News з посиланням на організації, які виступають на захист свободи ЗМІ, повідомляв, що в Афганістані після приходу до влади талібів перестали працювати щонайменше 153 ЗМІ.

“Ми закликаємо міжнародні організації негайно вжити заходів для вирішення цієї проблеми. В іншому випадку скоро настане кінець свободі ЗМІ та іншим громадянським свободам”, — сказав тоді прес-секретар Афганської національної спілки журналістів Масрур Лутфі.