После Дня памяти и примирения к ПЦУ не перешел ни приход
Киев • УНН
КИЕВ. 28 мая. УНН. После Дня памяти и примирения в Украине в церковь Украины не перешел ни один приходской храм УПЦ МП. Об этом свидетельствуют данные карты переходов к ПЦУ с УПЦ МП, передает УНН.
Так, по состоянию на сегодняшний день в ПЦУ перешло 520 приходских храмов и два кафедральных собора УПЦ МП. Последний раз, по данным карты, переход прихода к ПЦУ состоялся 8 мая - перешла религиозная община и священник села Новомихайловка Донецкой области.
Как сообщал УНН, в ПЦУ перешло лишь 4% приходов Украины.
Напомним, процесс перехода приходов из Украинской православной церкви Московского патриархата в Православной церкви Украины остановился из-за смены власти в Украине и угрозы "российского реванша", а также из-за кризиса внутри ПЦУ, который возникл на фоне заявлений патриарха Филарета.