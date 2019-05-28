Після Дня пам'яті та примирення до ПЦУ не перейшла жодна парафія
Київ • УНН
КИЇВ. 28 травня. УНН. Після Дня пам'яті та примирення в Україні до церкви України не перейшов жоден парафіяльний храм УПЦ МП. Про це свідчать дані карти переходів до ПЦУ з УПЦ МП, передає УНН.
Так, станом на сьогодні до ПЦУ перейшло 520 парафіяльних храмів та два кафедральні собори УПЦ МП. Останній раз, за даними карти, перехід парафії до ПЦУ відбувся 8 травня – перейшла релігійна громада і священик села Новомихайловка Донецької області.
Як повідомляв УНН, до ПЦУ перейшло лише 4% парафій України.
Нагадаємо, процес переходу парафій з Української православної церкви Московського патріархату до Православної церкви України зупинився через зміну влади в Україні і загрозу "російського реваншу", а також через кризу всередині ПЦУ, яка виникла на фоні заяв патріарха Філарета.