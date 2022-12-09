После "хлопков" на аэродромах россияне переместили авиацию – ВС ВСУ

Детали

"Бавовнятко ходит по военным аэродромам, и оккупанты куда-то "исчезли". Военной терминологию это называется рассредоточились. По разным аэродромам растащили свою стратегическую дальную авиацию: где возможно обслуживать, где есть соответствующие посадочные полосы, которые они могут использовать", – сказал Игнат.

По его словам, пока авиационная активность врага небольшая. Он добавил, что инциденты на территории россии оказывают психологическое влияние на гражданских и военных рф.

"Те россияне, которые говорили, что "спецоперация меня не касается", поняли, что никуда они не денутся от войны и последствий агрессии рф, которую осудил мир. Она теперь будет касаться каждого. Нигде теперь нельзя быть в безопасности. (...) Мы видим в белгороде тоже со светом проблемы. Это может быть психологическим фактором влияния на население россии и ее военных", – отметил Игнат.

Напомним

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что взрывы на российских аэродромах 5 декабря связаны с курением в неположенных местах.