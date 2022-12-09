После "хлопков" на аэродромах россияне переместили авиацию – ВС ВСУ
Киев • УНН
КИЕВ. 9 декабря. УНН. После недавних взрывов на аэродромах “Энгельс” и “Дягилево” российские войска переместили свою стратегическую дальную авиацию. Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, передает УНН.
Детали
"Бавовнятко ходит по военным аэродромам, и оккупанты куда-то "исчезли". Военной терминологию это называется рассредоточились. По разным аэродромам растащили свою стратегическую дальную авиацию: где возможно обслуживать, где есть соответствующие посадочные полосы, которые они могут использовать", – сказал Игнат.
По его словам, пока авиационная активность врага небольшая. Он добавил, что инциденты на территории россии оказывают психологическое влияние на гражданских и военных рф.
"Те россияне, которые говорили, что "спецоперация меня не касается", поняли, что никуда они не денутся от войны и последствий агрессии рф, которую осудил мир. Она теперь будет касаться каждого. Нигде теперь нельзя быть в безопасности. (...) Мы видим в белгороде тоже со светом проблемы. Это может быть психологическим фактором влияния на население россии и ее военных", – отметил Игнат.
Напомним
Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что взрывы на российских аэродромах 5 декабря связаны с курением в неположенных местах.