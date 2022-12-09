Після "бавовни" на аеродромах росіяни перемістили авіацію – ПС ЗСУ
Київ • УНН
КИЇВ. 9 грудня. УНН. Після нещодавніх вибухів на аеродромах “Енгельс” і “Дягілево” російські війська перемістили свою стратегічну дальну авіацію. Про це в ефірі телемарафону повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, передає УНН.
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"Бавовнятко ходить по військових аеродромах, і окупанти кудись "зникли". Військовою термінологією це називається розосередилися. По різних аеродромах порозтягали свою стратегічну дальну авіацію: де можливо обслуговувати, де є відповідні посадкові смуги, які вони можуть використовувати", – сказав Ігнат.
За його словами, поки авіаційна активність ворога невелика. Він додав, що інциденти на території росії мають психологічний влив на цивільних та військових рф.
"Ті росіяни, які казали, що "спецоперація мене не стосується", зрозуміли, що нікуди вони не дінуться від війни і наслідків агресії рф, яку засудив світ. Вона тепер буде стосуватися кожного. Ніде тепер не можна бути в безпеці. (...) Ми бачимо в бєлгороді теж зі світлом проблеми. Це може бути і психологічним фактором впливу на населення росіїї та її військових", – зазначив Ігнат.
Нагадаємо
Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що вибухи на російських аеродромах 5 грудня пов'язані з курінням у недозволених місцях.