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Пешеходно-велосипедный мост нравится всем, кроме моих политических оппонентов - Кличко

Пешеходно-велосипедный мост нравится всем, кроме моих политических оппонентов - Кличко

Киев • УНН

 • 13806 просмотра

КИЕВ. 20 августа. УНН. Новый мост, соединяющий Владимирскую горку и Арку дружбы народов, нравится всем киевлянам и украинском, исключая оппонентов Виталия Кличко, который инициировал возведение этого туристического объекта. Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил в эфире телеканала “112 Украина”, пишет УНН со ссылкой на пресс служба главы столицы.

“Этот мост нравится каждому человеку, который там побывал, но не нравится моим оппонентам. И „мост Кличко“ уже стал элементом политической борьбы против меня, — сказал мэр Киева. — Вот сейчас уже подбросили новую информацию — мухи там! Как могли завестись мухи в стекле? — Не знаю. Увидели насекомых с нижней части стекла и уж такая сенсация! Могу сказать одно — из мухи сделали слона”, — пошутил Кличко.

Он обратился к киевлянам и всем украинцам, чтобы при возможности они посетили пешеходный мост и оценили красоту этого туристического объекта и вида, открывающегося с него на Днепр. “Я убежден, что от моста вы будете под большим впечатлением. И очень хорошо, что такие объекты в столице появляются. Я буду делать все возможное, чтобы хороших туристических объектов в городе становилось все больше! Ежедневно десятки тысяч киевлян приходят на пешеходный мост. Это ответ на вопрос, нужен ли он был или нет”, — подчеркнул мэр Киева.

Он в очередной раз опроверг информацию, что проект пешеходно-велосипедного моста будто бы был украденный и что на его строительстве были украдены средства.

Также мэр назвал ложью информацию, что ЮНЕСКО будто бы была против строительства моста.

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