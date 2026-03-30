Писанки и крашанки: в чем разница между пасхальными яйцами

Писанки и крашенки — неотъемлемый символ Пасхи. Часто эти два понятия путают, хотя они оба тесно связаны с традициями праздника, у них абсолютно разное предназначение, разная история и техника создания, — пишет УНН

Крашенка как блюдо

Крашенка — это сваренное вкрутую яйцо, окрашенное в один сплошной цвет. Само название происходит от слова "красить". Традиционно для их изготовления используют натуральные красители: луковую шелуху для насыщенного красно-коричневого цвета, куркуму для желтого, отвар крапивы для зеленого или сок свеклы для розового.

Главная особенность крашенки заключается в том, что ее создают именно для употребления за праздничным столом. С освященных крашенок украинцы начинают пасхальный завтрак, разговляясь после поста. Также именно ими соревнуются – устраивают традиционные бои, проверяя, чье яйцо окажется крепче.

Писанка как оберег

В отличие от крашенок, писанка — это пустое, выдутое яйцо, покрытое сложными орнаментами. Название происходит от слова "писать". Ее создают с помощью специального инструмента — писачка, воска и поочередного погружения в различные красители. Это сложная техника многослойной восковой росписи. Писанки никогда не варят и не едят. Они издавна выполняют роль оберега.

Писанки дарят родным и близким в знак уважения, любви и с пожеланиями добра, а затем хранят годами на почетном месте в доме – возле икон.

