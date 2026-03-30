Писанки і крашанки: у чому різниця між великодніми яйцями

ukenru
13:48 • 272 перегляди
"П'ять років - оптимістичний сценарій" - експерт про шлях України до ЄС
12:43 • 4358 перегляди
Як не набрати вагу після дієти: поради, які справді працюють
10:47 • 13887 перегляди
ЄС схвалив програму на 1,5 млрд євро на розвиток оборонки Європи та України
10:19 • 21598 перегляди
Кабмін схвалив пакет податкових законопроєктів у межах зобов'язань перед МВФ. З посилками і цифровими платформами - але поки без ПДВ для ФОП
09:50 • 17859 перегляди
Зеленський заявив про готовність України до великоднього перемир'я
09:05 • 7738 перегляди
Politico дізналося 5 способів для ЄС впоратися з Угорщиною, якщо Орбан знову переможе
30 березня, 06:43 • 24502 перегляди
Багаті країни прагнуть в ЄС - Politico дізналося, чи можуть посунути у черзі Україну
29 березня, 13:23 • 39109 перегляди
Зеленський прибув до Йорданії та анонсував важливі зустрічі
29 березня, 12:02 • 51753 перегляди
Між напругою та гармонією пройде тиждень з 30 березня по 5 квітня для всіх знаків Зодіаку
29 березня, 09:25 • 45721 перегляди
Затримки вступу України до НАТО - The Telegrah розкрило справжні причини
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+12°
2.4м/с
57%
741мм
Графіки відключень електроенергії
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Віктор Орбан
Дональд Трамп
Вадим Філашкін
Ольга Фреймут
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Сумська область
Державний кордон України
Польща
Реклама
УНН Lite
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
MIM-104 Patriot
Фільм
Шахед-136

Писанки і крашанки: у чому різниця між великодніми яйцями

Київ • УНН

 • 1212 перегляди

Крашанки — це варені їстівні яйця одного кольору для сніданку. Писанки є розписаними оберегами, які не вживають у їжу та зберігають роками біля ікон.

Писанки та крашанки - невідʼємний символ Великодня. Часто ці два поняття плутають, хоча вони обидва тісно повʼязані з традиціями свята, у них абсолютно різне призначення, різна історія та техніка створення, - пише УНН

Крашанка як страва

Крашанка - це зварене вкруту яйце, пофарбоване в один суцільний колір. Сама назва походить від слова "красити". Традиційно для їх виготовлення використовують натуральні барвники: лушпиння цибулі для насиченого червоно-коричневого кольору, куркуму для жовтого, відвар кропиви для зеленого або сік буряка для рожевого.

Головна особливість крашанки полягає в тому, що її створюють саме для споживання за святковим столом. З освячених крашанок українці розпочинають великодній сніданок, розговляючись після посту. Також саме ними змагаються – влаштовують традиційні бої, перевіряючи, чиє яйце виявиться міцнішим.

Писанка як оберіг

На відміну від крашанок, писанка — це порожнє, видуте яйце, вкрите складними орнаментами. Назва походить від слова "писати". Її створюють за допомогою спеціального інструмента — писачка, воску та почергового занурення у різні барвники. Це складна техніка багатошарового воскового розпису. Писанки ніколи не варять і не їдять. Вони здавна виконують роль оберега.

Писанки дарують рідним і близьким на знак поваги, любові та з побажаннями добра, а потім зберігають роками на почесному місці в оселі – біля ікон.

Олександра Месенко

СуспільствоКультура