Писанки і крашанки: у чому різниця між великодніми яйцями

Писанки та крашанки - невідʼємний символ Великодня. Часто ці два поняття плутають, хоча вони обидва тісно повʼязані з традиціями свята, у них абсолютно різне призначення, різна історія та техніка створення.

Крашанка як страва

Крашанка - це зварене вкруту яйце, пофарбоване в один суцільний колір. Сама назва походить від слова "красити". Традиційно для їх виготовлення використовують натуральні барвники: лушпиння цибулі для насиченого червоно-коричневого кольору, куркуму для жовтого, відвар кропиви для зеленого або сік буряка для рожевого.

Головна особливість крашанки полягає в тому, що її створюють саме для споживання за святковим столом. З освячених крашанок українці розпочинають великодній сніданок, розговляючись після посту. Також саме ними змагаються – влаштовують традиційні бої, перевіряючи, чиє яйце виявиться міцнішим.

Писанка як оберіг

На відміну від крашанок, писанка — це порожнє, видуте яйце, вкрите складними орнаментами. Назва походить від слова "писати". Її створюють за допомогою спеціального інструмента — писачка, воску та почергового занурення у різні барвники. Це складна техніка багатошарового воскового розпису. Писанки ніколи не варять і не їдять. Вони здавна виконують роль оберега.

Писанки дарують рідним і близьким на знак поваги, любові та з побажаннями добра, а потім зберігають роками на почесному місці в оселі – біля ікон.

