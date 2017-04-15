Пиротехники уничтожили 86 боеснаряда в Кировоградской области
Киев • УНН
КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 15 апреля. УНН. В Маловисковском районе Кировоградской области пиротехники В ГСЧС в области уничтожили 86 артиллерийских снарядов времен Второй мировой войны. Об этом сообщили в В ГСЧС области, сообщает УНН.
Так, в Службу спасения “101” поступило сообщение о том, у с.Велика Виска Кировоградской найдены предметы, похожие на устаревшие боеприпасы.
“По прибытию группы пиротехнических работ аварийно-спасательного отряда Управления ГСЧС в области на место происшествия, было установлено, что это 76-миллиметровые артиллерийские снаряды времен Второй мировой войны. Всего их насчитывается 86 единиц”, — сообщили в ГСЧС.
14 апреля все боеприпасы были уничтожены на подрывной площадке.
Напомним, 12 апреля пиротехникы уничтожили более 30 боеприпасов на Кировоградщине .