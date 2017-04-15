Піротехніки знищили 86 застарілих боєприпасів на Кіровоградщині
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 15 квітня. УНН. У Маловисківському районі на Кіровоградщині піротехніки У ДСНС в області знищели 86 артилерійських снарядів часів Другої світової війни. Про це поінформували в У ДСНС в області, повідомляє УНН.
Так, до Служби порятунку “101” надійшло повідомлення про те, біля с.Велика Виска на Кіровоградщині знайдено предмети, схожі на застарілі боєприпаси.
"По прибуттю групи піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону Управління ДСНС в області на місце події, було встановлено, що це 76-міліметрові артилерійські снаряди часів Другої світової війни. Всього їх налічується 86 одиниць", - повідомили у ДСНС.
14 квітня усі боєприпаси було знищено на підривному майданчику.
Нагадаємо, 12 квітня піротехніки знищили понад 30 застарілих боєприпасів на Кіровоградщині.