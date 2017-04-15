Піротехніки знищили 86 застарілих боєприпасів на Кіровоградщині

Так, до Служби порятунку “101” надійшло повідомлення про те, біля с.Велика Виска на Кіровоградщині знайдено предмети, схожі на застарілі боєприпаси.

"По прибуттю групи піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону Управління ДСНС в області на місце події, було встановлено, що це 76-міліметрові артилерійські снаряди часів Другої світової війни. Всього їх налічується 86 одиниць", - повідомили у ДСНС.

14 квітня усі боєприпаси було знищено на підривному майданчику.

Нагадаємо, 12 квітня піротехніки знищили понад 30 застарілих боєприпасів на Кіровоградщині.