Пиротехники обезвредили боеприпасы Второй мировой войны на Кировоградщине
Киев • УНН
КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 29 марта. УНН. В Кировоградском районе пиротехники ГСЧС обезвредили 29 взрывоопасных предметов времен Второй мировой войны. Об этом сообщили в В ГСЧС в области, сообщает УНН.
Согласно информации, в Службу спасения "101" поступило сообщение о том, что возле с. Владимировка Кировоградского района во время земляных работ найдены предметы, похожие на устаревшие боеприпасы.
"По прибытию группы пиротехнических работ аварийно-спасательного отряда на место происшествия, было обнаружено 17 артснарядов, 4 минометные мины, 1 противотанковая мина¸ 7 гранат", - сообщили в ГСЧС.
Все найденные боеприпасы обезвредили на подрывной площадке.
Напомним, 29 марта военные ВСУ начали уничтожать собраны в районе Балаклеи боеприпасы .