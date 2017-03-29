Пиротехники обезвредили боеприпасы Второй мировой войны на Кировоградщине

Согласно информации, в Службу спасения "101" поступило сообщение о том, что возле с. Владимировка Кировоградского района во время земляных работ найдены предметы, похожие на устаревшие боеприпасы.

"По прибытию группы пиротехнических работ аварийно-спасательного отряда на место происшествия, было обнаружено 17 артснарядов, 4 минометные мины, 1 противотанковая мина¸ 7 гранат", - сообщили в ГСЧС.

Все найденные боеприпасы обезвредили на подрывной площадке.

Напомним, 29 марта военные ВСУ начали уничтожать собраны в районе Балаклеи боеприпасы .