Піротехніки знешкодили боєприпаси Другої світової війни на Кіровоградщині
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 29 березня. УНН. У Кіровоградському районі піротехніки ДСНС знешкодили 29 вибухонебезпечних предметів часів Другої світової війни. Про це поінформували в У ДСНС в області, повідомляє УНН.
Згідно з інформацією, до Служби порятунку “101” надійшло повідомлення про те, що біля с. Володимирівка Кіровоградського району під час земляних робіт знайдено предмети, схожі на застарілі боєприпаси.
“По прибуттю групи піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону на місце події, було виявлено 17 артснарядів, 4 мінометні міни, 1 протитанкова міна¸ 7 гранат”, — повідомили у ДСНС.
Усі знайдені боєприпаси знешкодили на підривному майданчику.
Нагадаємо, 29 березня військові ЗСУ почали знищувати зібрані у районі Балаклії боєприпаси.