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Піротехніки знешкодили боєприпаси Другої світової війни на Кіровоградщині

Київ • УНН

 • 7495 перегляди

КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 29 березня. УНН. У Кіровоградському районі піротехніки ДСНС знешкодили 29 вибухонебезпечних предметів часів Другої світової війни. Про це поінформували в У ДСНС в області, повідомляє УНН.

Згідно з інформацією, до Служби порятунку “101” надійшло повідомлення про те, що біля с. Володимирівка Кіровоградського району під час земляних робіт знайдено предмети, схожі на застарілі боєприпаси.

“По прибуттю групи піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону на місце події, було виявлено 17 артснарядів, 4 мінометні міни, 1 протитанкова міна¸ 7 гранат”, — повідомили у ДСНС.

Усі знайдені боєприпаси знешкодили на підривному майданчику.

Нагадаємо, 29 березня військові ЗСУ почали знищувати зібрані у районі Балаклії боєприпаси.

Українські Національні Новини

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