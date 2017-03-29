Піротехніки знешкодили боєприпаси Другої світової війни на Кіровоградщині

Згідно з інформацією, до Служби порятунку “101” надійшло повідомлення про те, що біля с. Володимирівка Кіровоградського району під час земляних робіт знайдено предмети, схожі на застарілі боєприпаси.

“По прибуттю групи піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону на місце події, було виявлено 17 артснарядів, 4 мінометні міни, 1 протитанкова міна¸ 7 гранат”, — повідомили у ДСНС.

Усі знайдені боєприпаси знешкодили на підривному майданчику.

Нагадаємо, 29 березня військові ЗСУ почали знищувати зібрані у районі Балаклії боєприпаси.