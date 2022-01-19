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15 марта, 19:03 • 107019 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 144079 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 123971 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 117451 просмотра

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15 марта, 12:52 • 105121 просмотра

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15 марта, 11:23 • 101625 просмотра

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Нырнул в ледяную воду и утонул: в Киевской области во время купания на Крещение погиб мужчина

Нырнул в ледяную воду и утонул: в Киевской области во время купания на Крещение погиб мужчина

Киев • УНН

 • 24720 просмотра

КИЕВ. 19 января. УНН. В селе Крушинка (Фастовский район, Киевская область), во время купания на Крещение погиб мужчина, который нырнул в ледяную воду праздничной купели. Об этом информирует полиция Фастовского района, пишет УНН.

Детали

Сегодня, 19 января, в селе Крушинка Фастовского района утонул мужчина, который нырнул в ледяную воду праздничной купели. На место происшествия сразу прибыли группа реагирования патрульной полиции, следственно - оперативная группа Фастовского районного управления полиции и группа водолазно - спасательных работ.

Правоохранители установили, что погибшим является 52-летний житель Фастовского района. Тело мужчины нашли водолазы около 16 часов.

После установления всех обстоятельств правоохранители предоставят правовую квалификацию событию.

Добавим

В Николаевской области мужчина нырнул с пирса в море, на мели, и получил сложнейшую травму. Его с предварительным диагнозом - перелом шейного отдела позвоночника доставила в больницу.

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