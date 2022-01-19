Нырнул в ледяную воду и утонул: в Киевской области во время купания на Крещение погиб мужчина
Киев • УНН
КИЕВ. 19 января. УНН. В селе Крушинка (Фастовский район, Киевская область), во время купания на Крещение погиб мужчина, который нырнул в ледяную воду праздничной купели. Об этом информирует полиция Фастовского района, пишет УНН.
Детали
Сегодня, 19 января, в селе Крушинка Фастовского района утонул мужчина, который нырнул в ледяную воду праздничной купели. На место происшествия сразу прибыли группа реагирования патрульной полиции, следственно - оперативная группа Фастовского районного управления полиции и группа водолазно - спасательных работ.
Правоохранители установили, что погибшим является 52-летний житель Фастовского района. Тело мужчины нашли водолазы около 16 часов.
После установления всех обстоятельств правоохранители предоставят правовую квалификацию событию.
Добавим
В Николаевской области мужчина нырнул с пирса в море, на мели, и получил сложнейшую травму. Его с предварительным диагнозом - перелом шейного отдела позвоночника доставила в больницу.
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