Пірнув з пірса в море на мілині: в Очакові чоловік отримав перелом шийного відділу хребта
Київ • УНН
КИЇВ. 10 серпня. УНН. В Миколаївській області чоловік пірнув з пірса в море, на мілині, та отримав складну травму. Його з попереднім діагнозом - перелом шийного відділу хребта доставила до лікарні. Про це УНН повідомляє з посиланням на ГУ ДСНС України у Миколаївській області.
Повідомляється, що 9 серпня у межах міського пляжу у місті Очакові Миколаївського району сталась подія на воді.
Цитата
«... 8 серпня, близько 15:15, чоловік купався в морі, потім вибрався з води на третій блок пірсу, стрибнув з нього та зник під водяною ковдрою. Відпочивальники, які знаходились неподалік, спільними зусиллями, дістали постраждалого, поклали на рівну поверхню причалу та викликали карету швидкої допомоги. Бригада медиків надала чоловікові першу допомогу та з попереднім діагнозом - перелом шийного відділу хребта доставила до лікарні», - йдеться в повідомленні.
Доповнення
Поліція Харківської області знайшла тіло 21-річної громадянки, яка 18 липня поїхала кататися на катамарані по В'ялівському водосховищу, пірнула в воду та зникла.