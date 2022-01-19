Купання на Водохреще: на Івано-Франківщині чоловік провалився під лід та травмувався

Цитата

“Місцевий мешканець ішов здійснити ритуал занурення та провалився під лід. Об каміння, що на дні річці, чоловік побив руки, ноги, спину та навіть голову. Поблизу якраз знаходився наряд нацгвардійців. Один з бійців кинувся до потерпілого у воду, а інші допомогли витягнути чоловіка на берег”, — йдеться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що гвардійці військової частини 1241 Західного оперативно-територіального об’єднання Національної гвардії України витягнули чоловіка на сушу, надали першу домедичну допомогу та вкутали травмованого. Після цього бійці передали чоловіка медикам.

Доповнення

Міністерство охорони здоров’я проінформувало українців щодо безпечного занурювання в ополонку на свято Водохреща.