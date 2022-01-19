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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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10:51 • 76152 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Шахед-136

Купання на Водохреще: на Івано-Франківщині чоловік провалився під лід та травмувався

Купання на Водохреще: на Івано-Франківщині чоловік провалився під лід та травмувався

Київ • УНН

 • 17705 перегляди

КИЇВ. 19 січня. УНН. Гвардійці витягли з води чоловіка, який вирішив зануритись у річці Бистриця Солотвинська, яка протікає через Івано-Франківськ. Він провалився під лід й побив руки, ноги, спину та голову. Про це УНН повідомляє з посилання на МВС.

Цитата

“Місцевий мешканець ішов здійснити ритуал занурення та провалився під лід. Об каміння, що на дні річці, чоловік побив руки, ноги, спину та навіть голову. Поблизу якраз знаходився наряд нацгвардійців. Один з бійців кинувся до потерпілого у воду, а інші допомогли витягнути чоловіка на берег”, — йдеться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що гвардійці військової частини 1241 Західного оперативно-територіального об’єднання Національної гвардії України витягнули чоловіка на сушу, надали першу домедичну допомогу та вкутали травмованого. Після цього бійці передали чоловіка медикам.

Доповнення

Міністерство охорони здоров’я проінформувало українців щодо безпечного занурювання в ополонку на свято Водохреща.

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