Купание на Крещение: в Ивано-Франковской области мужчина провалился под лед и травмировался
Киев • УНН
КИЕВ. 19 января. УНН. Гвардейцы вытащили из воды мужчину, который решил окунуться в реке Быстрица Солотвинская, которая протекает через Ивано-Франковск. Он провалился под лед и побил руки, ноги, спину и голову. Об этом УНН сообщает со ссылкой на МВД.
Цитата
“Местный житель шел совершить ритуал погружения и провалился под лед. О камни, что на дне реке, мужчина побил руки, ноги, спину и даже голову. Поблизости как раз находился наряд нацгвардейцев. Один из бойцов бросился к пострадавшему в воду, а другие помогли вытащить мужчину на берег”, — говорится в сообщении.
Детали
Сообщается, что гвардейцы воинской части 1241 Западного оперативно-территориального объединения Национальной гвардии Украины вытащили мужчину на сушу, оказали первую домедицинскую помощь и укутали травмированного. После этого бойцы передали мужчину медикам.
Дополнение
Министерство здравоохранения проинформировало украинцев относительно безопасного погружения в прорубь на праздник Крещения.