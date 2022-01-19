Купание на Крещение: в Ивано-Франковской области мужчина провалился под лед и травмировался

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15 марта, 19:03 • 106737 просмотра

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Киев • УНН

 • 17700 просмотра

КИЕВ. 19 января. УНН. Гвардейцы вытащили из воды мужчину, который решил окунуться в реке Быстрица Солотвинская, которая протекает через Ивано-Франковск. Он провалился под лед и побил руки, ноги, спину и голову. Об этом УНН сообщает со ссылкой на МВД.

Цитата

“Местный житель шел совершить ритуал погружения и провалился под лед. О камни, что на дне реке, мужчина побил руки, ноги, спину и даже голову. Поблизости как раз находился наряд нацгвардейцев. Один из бойцов бросился к пострадавшему в воду, а другие помогли вытащить мужчину на берег”, — говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что гвардейцы воинской части 1241 Западного оперативно-территориального объединения Национальной гвардии Украины вытащили мужчину на сушу, оказали первую домедицинскую помощь и укутали травмированного. После этого бойцы передали мужчину медикам.

Дополнение

Министерство здравоохранения проинформировало украинцев относительно безопасного погружения в прорубь на праздник Крещения.

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