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Пірнув у крижану воду і потонув: на Київщині під час купання на Водохреще загинув чоловік

Пірнув у крижану воду і потонув: на Київщині під час купання на Водохреще загинув чоловік

Київ • УНН

 • 24722 перегляди

КИЇВ. 19 січня. УНН. У селі Крушинка (Фастівський район, Київська область), під час купання на Водохреще загинув чоловік, який пірнув у крижану воду святкової купелі. Про це інформує поліція Фастівського району, пише УНН.

Деталі

Сьогодні, 19 січня, в селі Крушинка Фастівського району потонув чоловік, який пірнув у крижану воду святкової купелі. На місце події одразу прибули група реагування патрульної поліції, слідчо - оперативна група Фастівського районного управління поліції та група водолазно- рятувальних робіт.

Правоохоронці встановили, що загиблим є 52 -річний мешканець Фастівського району. Тіло чоловіка знайшли водолази близько 16 години.

Після встановлення усіх обставин правоохоронці нададуть правову кваліфікацію події.

Додамо

У Миколаївській області чоловік пірнув з пірса в море, на мілині, та отримав складну травму. Його з попереднім діагнозом - перелом шийного відділу хребта доставила до лікарні.

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