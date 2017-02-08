Пираты пока не выдвигали требований об освобождении захваченного в Нигерии украинца - МИД
Киев • УНН
КИЕВ. 8 февраля. УНН. Требования пиратов, которые в Нигерии похитили украинца и восемь россиян с корабля "BBC Caribbean", пока не известны. Об этом сообщил в комментарии УНН начальник консульской службы МИД Украины Василий Кирилич.
"Мы получили информацию от посольства Украины в Нигерии о том, что похищены члены экипажа с судна "BBC Caribbean", судовладельцем которого является немецкая компания. На судно было совершено нападение в экваториальных водах Нигерии. Среди членов похищенного экипажа находился один гражданин Украины. В общем экипаж состоит из восьми человек", - рассказал В.Кырылыч.
Также он добавил, что для выяснения возможного местонахождения похищенных членов экипажа установлен контакт с владельцем судна. Посольства Украины в Нигерии работают с местными правоохранительными органами.
"Генеральное консульство Украины установило контакт с судовладельцем по вопросам возможного местонахождения похищенных членов экипажа. А посольство Украины в Нигерии взаимодействует с местными правоохранительными органами", - сказал он.
По состоянию на 8 февраля пока не обнародованы требования пиратов, которые похитили экипаж.
Напомним, пираты в водах Нигерии напали на судно "BBC Caribbean" и похитили одного украинца и семерых россиян.