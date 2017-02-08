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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Пірати поки не висували вимог щодо звільнення захопленого в Нігерії українця - МЗС

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 лютого. УНН. Вимоги піратів, які у Нігерії викрали українця і вісьмох росіян з корабля “BBC Caribbean”, поки не відомі. Про це повідомив в коментарі УНН начальник консульської служби МЗС України Василь Кирилич.

Пірати поки не висували вимог щодо звільнення захопленого в Нігерії українця - МЗС

“Ми отримали інформацію від посольства України в Нігерії про те, що викрадено членів екіпажу з судна „BBC Caribbean“, судновлаником якого є німецька компанія. На судно було здійснено напад в екваторіальних водах Нігерії. Серед членів викраденого екіпажу перебував один громадянин України. Загалом екіпаж складається з восьми осіб”, — розповів В.Кирилич.

Також він додав, що для з’ясування можливого місцеперебування викрадених членів екіпажу встановлено контакт з власником судна. Посольства України в Нігерії працюють з місцевими правоохоронними органами.

“Генеральне консульство України встановило контакт з судновласником з питань можливого місцеперебування викрадених членів екіпажу. А посольство України в Нігерії взаємодіє з місцевими правоохоронними органами”, — сказав він.

Станом на 8 лютого поки не оприлюднено вимоги піратів, які викрали екіпаж.

Нагадаємо, пірати у водах Нігерії напали на судно “BBC Caribbean” та викрали одного українця й сімох росіян.

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