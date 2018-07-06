Пинзеник прокомментировал скандальный законопроект о "едином окне" на таможне

Формально законопроект касается электронизации процедур таможенного оформления через механизм “единого окна”, а также оптимизации и упрощения таможенных процедур.

Однако на практике он изменит ряд законопроектов в другой сфере, в частности АПК, и создаст очередные коррупционные схемы на таможне, заявили в антикоррупционном комитете и Главном юридическом управлении Верховной Рады.

Один из тех, кто был против законопроекта, — Виктор Пинзеник.

“Как бы вы отреагировали на принятие закона с такой нормой: установить, что должностной оклад учителя математики должен быть на уровне пяти минимальных зарплат? Верю, что абсолютное большинство сказало бы: „Стой, а как же учитель истории, географии, физики, химии и других дисциплин?“ Скажете, такое невозможно? Не в нашем парламенте.

Потому принятым сегодня законопроектом 7010 из системы центрального органа, ответственного за налоговую и таможенную политику, выделено одно подразделение и только для этого подразделения установлены размеры должностных окладов. А как же остальные? А это их проблемы”, — написал он.

В ходе голосования поправок эту норму удалось изъять, написал Пинзеник. Однако не надолго — она ​​была восстановлена ​​перед голосованием закона в целом, добавил нардеп.

“Вакханалия в оплате труда нарастает...”, — резюмировал Пинзеник.

Законопроект также не поддержал народный депутат Сергей Лещенко. По его убеждению, в законопроекте прописаны схемы, позволяющие уклоняться приближенному к власти бизнесу от уплаты налогов.

Кроме уклонения от уплаты налогов, народные депутаты этим законопроектом позволили большим зернотрейдерам покупать железнодорожные вагоны за счет фонда государственной программы поддержки фермеров.

По этому поводу Лещенко допустил, что соответствующая инициатива принадлежит народному депутату Виталию Хомутыннику, который входит в состав Комитета ВР по вопросам налоговой и таможенной политики, и в то же время обладает агрохолдингом “Кернел”.

“Я допускаю это, потому что я слышал об этом разговоре в парламенте, что это нужно ему (Хомутыннику — ред.) для его аграрной империи”, — подчеркнул Лещенко.

Добавим, что за указанный законопроект группа “Відродження” Хомутынника и “Народный Фронт” проголосовали почти в полном составе.