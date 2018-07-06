Пинзеник прокоментував скандальний законопроект про “єдине вікно” на митниці

ukru
Ексклюзив
25 березня, 17:08 • 52953 перегляди

Домовленість щодо безпечного судноплавства в Чорному морі: що кажуть у ВМС про перемир'я

25 березня, 15:22 • 108464 перегляди

Умєров розкрив ключові результати двосторонніх технічних консультацій України та США

25 березня, 15:09 • 102260 перегляди

США та Україна домовилися щодо безпечного судноплавства в Чорному морі - Білий дім зробив заяву після зустрічі в Ер-Ріяді

25 березня, 13:46 • 129986 перегляди

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

25 березня, 11:37 • 105988 перегляди

Рада підтримала створення "пошта-банку" на базі Укрпошти: деталі законопроєкту

Ексклюзив
25 березня, 09:27 • 120623 перегляди

Scam-проєкти в Україні: регулятор розповів, як їх виявляють та скільки вже у списку

Ексклюзив
24 березня, 15:27 • 161050 перегляди

У Києві на дівчину впав інформаційний щит: правоохоронці встановлюють обставини інциденту

Ексклюзив
24 березня, 12:16 • 190134 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

24 березня, 11:58 • 295539 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:26 • 167324 перегляди

Зеленський схвалив створення Вищого адміністративного суду: що зміниться

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+4°
1 м/с
85 %
751 мм
Ясно, опадів не очікується в найближчі 2 години
Популярнi новини
Зеленський про наступний раунд переговорів із США: “домовилися, що буде”

Зеленський про наступний раунд переговорів із США: “домовилися, що буде”

25 березня, 17:47 • 28737 перегляди
Зеленський озвучив очікування від саміту "Коаліції охочих", який відбудеться в Парижі

Зеленський озвучив очікування від саміту "Коаліції охочих", який відбудеться в Парижі

25 березня, 18:00 • 31621 перегляди
Співпадає з меседжами кремля: Президент відреагував на слова Віткоффа щодо "референдумів" на окупованих територіях

Співпадає з меседжами кремля: Президент відреагував на слова Віткоффа щодо "референдумів" на окупованих територіях

25 березня, 18:07 • 31243 перегляди
Окупанти атакували Донеччину: загинула жінка та 3-річна дівчинка

Окупанти атакували Донеччину: загинула жінка та 3-річна дівчинка

25 березня, 18:13 • 30367 перегляди
Тотальна неповага до США: Коваленко заявив, що росія знову запустила шахеди

Тотальна неповага до США: Коваленко заявив, що росія знову запустила шахеди

25 березня, 18:32 • 20655 перегляди
Публікації
Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

25 березня, 13:46 • 129997 перегляди
Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

25 березня, 04:30 • 165080 перегляди
Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:58 • 295542 перегляди
Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"
Ексклюзив

24 березня, 11:02 • 225610 перегляди
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

24 березня, 07:02 • 251872 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Один з легендарних автомобілів Джонні Холлідея, Panther DeVille, продано на аукціоні

Один з легендарних автомобілів Джонні Холлідея, Panther DeVille, продано на аукціоні

25 березня, 11:55 • 31163 перегляди
Аманда Сейфрід вірить, що персонаж Меган Фокс вижив у "Тілі Дженніфер": акторка готова до сиквелу

Аманда Сейфрід вірить, що персонаж Меган Фокс вижив у "Тілі Дженніфер": акторка готова до сиквелу

25 березня, 10:34 • 52209 перегляди
Суддя відхилив п’ять звинувачень у позові проти репера Diddy на 30 мільйонів доларів

Суддя відхилив п’ять звинувачень у позові проти репера Diddy на 30 мільйонів доларів

25 березня, 10:19 • 56935 перегляди
Бам Маргера з'явиться у майбутній відеогрі "Pro Skater"

Бам Маргера з'явиться у майбутній відеогрі "Pro Skater"

25 березня, 08:19 • 55197 перегляди
Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

25 березня, 07:13 • 69408 перегляди
Актуальне
Пинзеник прокоментував скандальний законопроект про “єдине вікно” на митниці

Пинзеник прокоментував скандальний законопроект про “єдине вікно” на митниці

Київ • УНН

 • 9050 перегляди

КИЇВ. 6 липня. УНН. Прийнятий Верховною Радою законопроект №7010 підбурить вакханалію в оплаті праці. Про це на своїй сторінці у Facebook написав народний депутат від БПП Віктор Пинзеник, передає УНН.

Формально законопроект стосується електронізації процедур митного оформлення через механізм “єдиного вікна”, а також оптимізації та спрощення митних процедур.

Проте на практиці він змінить низку законопроектів в іншій сфері, зокрема АПК, та створить чергові корупційні схеми на митниці, заявили в Антикорупційному комітеті та Головному юридичному управлінні Верховної Ради.

Один із тих, хто був проти законопроекту, — Віктор Пинзеник.

“Як би ви відреагували на схвалення закону з наступною нормою: установити, що посадовий оклад вчителя математики має бути на рівні п’яти мінімальних зарплат? Вірю, що абсолютна більшість сказала б: „Стій, а як же вчитель історії, географії, фізики, хімії та інших дисциплін?“ Скажете, таке неможливо? Не в нашому парламенті.

Бо прийнятим сьогодні законопроектом 7010 із системи центрального органу, відповідального за податкову і митну політику, виокремлено один підрозділ і тільки для цього підрозділу встановлено розміри посадових окладів. А як же інші? А то їх проблеми”, — написав він.

У ході голосування правок цю норму вдалося вилучити, написав Пинзеник. Проте не надовго — вона була відновлена перед голосуванням закону в цілому, додав нардеп.

“Вакханалія в оплаті праці наростає...”, — резюмував Пинзеник.

Законопроект також не підтримав народний депутат Сергій Лещенко. На його переконання у законопроекті прописані схеми, що дозволяють ухилятися наближеному до влади бізнесу від сплати податків.

Окрім ухилення від сплати податків, народні депутати цим законопроектом дозволили великим зернотрейдерам купувати залізничні вагони за рахунок фонду державної програми підтримки селян.

З цього приводу Лещенко допустив, що відповідна ініціатива належить народному депутату Віталію Хомутинніку, який входить до складу Комітету ВР з питань податкової та митної політики, та водночас володіє агрохолдингом “Кернел”.

“Я допускаю це, тому що я чув про це розмови у парламенті, що це потрібно йому (Хомутинніку — ред.) для його аграрної імперії”, — підкреслив Лещенко.

Додамо, що за вказаний законопроект группа “Відродження” Хомутинніка та “Народний Фронт” проголосували майже повним складом.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$282.24
Brent
$72.69
Bitcoin
$87,410.00
S&P 500
$5,762.05
Газ TTF
$41.56
Золото
$3,056.92
Ethereum
$2,048.56