Пинзеник прокоментував скандальний законопроект про “єдине вікно” на митниці

Формально законопроект стосується електронізації процедур митного оформлення через механізм “єдиного вікна”, а також оптимізації та спрощення митних процедур.

Проте на практиці він змінить низку законопроектів в іншій сфері, зокрема АПК, та створить чергові корупційні схеми на митниці, заявили в Антикорупційному комітеті та Головному юридичному управлінні Верховної Ради.

Один із тих, хто був проти законопроекту, — Віктор Пинзеник.

“Як би ви відреагували на схвалення закону з наступною нормою: установити, що посадовий оклад вчителя математики має бути на рівні п’яти мінімальних зарплат? Вірю, що абсолютна більшість сказала б: „Стій, а як же вчитель історії, географії, фізики, хімії та інших дисциплін?“ Скажете, таке неможливо? Не в нашому парламенті.

Бо прийнятим сьогодні законопроектом 7010 із системи центрального органу, відповідального за податкову і митну політику, виокремлено один підрозділ і тільки для цього підрозділу встановлено розміри посадових окладів. А як же інші? А то їх проблеми”, — написав він.

У ході голосування правок цю норму вдалося вилучити, написав Пинзеник. Проте не надовго — вона була відновлена перед голосуванням закону в цілому, додав нардеп.

“Вакханалія в оплаті праці наростає...”, — резюмував Пинзеник.

Законопроект також не підтримав народний депутат Сергій Лещенко. На його переконання у законопроекті прописані схеми, що дозволяють ухилятися наближеному до влади бізнесу від сплати податків.

Окрім ухилення від сплати податків, народні депутати цим законопроектом дозволили великим зернотрейдерам купувати залізничні вагони за рахунок фонду державної програми підтримки селян.

З цього приводу Лещенко допустив, що відповідна ініціатива належить народному депутату Віталію Хомутинніку, який входить до складу Комітету ВР з питань податкової та митної політики, та водночас володіє агрохолдингом “Кернел”.

“Я допускаю це, тому що я чув про це розмови у парламенті, що це потрібно йому (Хомутинніку — ред.) для його аграрної імперії”, — підкреслив Лещенко.

Додамо, що за вказаний законопроект группа “Відродження” Хомутинніка та “Народний Фронт” проголосували майже повним складом.