Пилот кормил пиццей застрявших во время метели пассажиров
Киев • УНН
КИЕВ. 7 марта. УНН. В Канаде из-за сильной метели пассажирам рейса Air Canada пришлось несколько часов ждать вылета в салоне самолёта. К счастью, страдать от голода им не пришлось – пилот заказал из ближайшего ресторана 23 пиццы прямо на борт, передаёт УНН со ссылкой на CNN.
Так, рейс 608 Air Canada вылетел из Торонто в Галифакс, Новая Шотландия, вечером в понедельник. Длительность такого рейса обачно составляет около двух часов. Но что-то пошло не так, когда из-за плохой погоды в самолет был перенаправлен в Фредериктон, штат Нью-Брансуик.
Спустя несколько часов ожидания в самолете пилот решил заказать пасажирам еду.
В тот самый момент менеджер ресторана и паба Minglers в Оромекто, Джофи Лариве, получила заказ на 23 пиццы с сыром и пепперони.
"Мы сказали, что можем сделать их за час или полтора", - рассказала Лариве.
По словам менеджера, ее заведение никогда не доставляло пиццу в самолет, и сотрудники "смеялись всю ночь" из-за необычного заказа. Команда приготовила всю пиццу за час и отправила ее в аэропорт.
Пассажиры были довольны и поблагодарили пилота - стресс от восьми часов ожидания на борту самолета сдобрили хорошей едой.
Самолет должен был прибыть в Галифакс во вторник днем.
Как сообщал УНН, жители канадской провинции Онтарио массово обращаются в полицию с жалобами на енотов.