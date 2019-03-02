Канадцы жалуются на нашествие енотов
Киев • УНН
КИЕВ. 2 марта. УНН. Жители канадской провинции Онтарио массово обращаются в полицию с жалобами на енотов, передает УНН со ссылкой на CTV News.
В течение нескольких недель канадцы выражают обеспокоенность в связи с увеличением количества животных вблизи домов людей.
Обычно еноты ведут ночной образ жизни, но животные стали часто попадаться на глаза людям днем. Они ведут себя странно, говорят канадцы.
В связи с этим в полиции сделали заявление. Правоохранители призвали канадцев "перестать жаловаться на енотов".
"В то время, как полиция выезжает, чтобы защитить людей от енота, может произойти чрезвычайная ситуация, где наша помощь будет более необходима", - говорится в заявлении полиции.
Напомним, в Канаде замечен редкий вид енота - альбинос.