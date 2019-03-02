Канадці скаржаться на навалу єнотів

Протягом декількох тижнів канадці висловлюють занепокоєння у зв'язку зі збільшенням кількості тварин поблизу будинків людей.

Зазвичай єноти ведуть нічний спосіб життя, але тварини стали часто потрапляти на очі людям удень. Вони ведуть себе дивно, кажуть канадці.

У зв'язку з цим у поліції зробили заяву. Правоохоронці закликали канадців "перестати скаржитися на єнотів".

"У той час, як поліція виїжджає, щоб захистити людей від єнота, може статися надзвичайна ситуація, де наша допомога буде більш необхідна", - йдеться у заяві поліції.

Нагадаємо, в Канаді помічений рідкісний єнот-альбінос.