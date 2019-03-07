Пілот годував піцею застряглих під час заметілі пасажирів

КИЇВ. 7 березня. УНН. У Канаді через сильну заметіль пасажирам рейсу Air Canada довелося кілька годин чекати вильоту в салоні літака. На щастя, страждати від голоду їм не довелося - пілот замовив з найближчого ресторану 23 піци прямо на борт, передає УНН з посиланням на CNN.