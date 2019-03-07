Пілот годував піцею застряглих під час заметілі пасажирів
Київ • УНН
КИЇВ. 7 березня. УНН. У Канаді через сильну заметіль пасажирам рейсу Air Canada довелося кілька годин чекати вильоту в салоні літака. На щастя, страждати від голоду їм не довелося - пілот замовив з найближчого ресторану 23 піци прямо на борт, передає УНН з посиланням на CNN.
Так, рейс 608 Air Canada вилетів з Торонто в Галіфакс, Нова Шотландія, ввечері в понеділок. Тривалість такого рейсу Обачним становить близько двох годин. Але щось пішло не так, коли з-за поганої погоди в літак був перенаправлений в Фредеріктон, штат Нью-Брансвік.
Через кілька годин очікування в літаку пілот вирішив замовити пасажирам їжу.
У той самий момент менеджер ресторану і пабу Minglers в Оромекто, Джоф Ларіва, отримала замовлення на 23 піци з сиром і пепероні.
"Ми сказали, що можемо зробити їх за годину або півтори", - розповіла Ларіва.
За словами менеджера, її заклад ніколи не доставляло піцу в літак, і співробітники "сміялися всю ніч" з незвичайного замовлення. Команда приготувала всю піцу за годину і відправила її в аеропорт.
Пасажири були задоволені і подякували пілоту - стрес від восьми годин очікування на борту літака присмачили хорошою їжею.
Літак повинен був прибути в Галіфакс у вівторок вдень.
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