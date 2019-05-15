Льготники нарастили задолженность перед "Нафтогазом" на 7%
Киев • УНН
КИЕВ. 15 мая. УНН. Задолженность контрагентов, получают газ от Нафтогаза на льготных условиях (в соответствии с положением о ПСО), составила 69 млрд грн (увеличение на 4,6 млрд грн, или + 7,1% за неделю). Об этом УНН сообщили в пресс-службе Нафтогаза.
За неделю производители тепла увеличили долг на 1412 млн грн (3,9%), предприятия ТЭЦ (производство электроэнергии) - на 290 млн грн (8,2%), региональные газосбыточные предприятия - на 2888 млн грн (11,6%).
15 мая 2019, Киев - По состоянию на 14 мая 2019 суммарная просроченная задолженность предприятий ТКЭ, ТЭЦ перед НАК "Нафтогаз Украины" составляет около 41,3 млрд грн. По сравнению с прошлой неделей задолженность увеличилась на 1702 млн грн (4,3%).
Задолженность региональных газосбытовых предприятий составляет около 27,7 млрд грн. По сравнению с прошлой неделей задолженность увеличилась на 2888 млн грн (11,6%).
Задолженность промышленных предприятий за прошедшую неделю увеличилась на 308 тыс. Грн и составляет около 2,9 млрд грн.
Задолженность КП ВО Киевсовета "Киевтеплоэнерго" за газ, использованный для производства тепловой и электрической энергии, за прошедшую неделю увеличилась на 447 млн грн (15,3%). Суммарная задолженность Киевтеплоэнерго составляет около 3,4 млрд грн.
Напомним, 8 мая задолженность контрагентов, получают газ от Нафтогаза на льготных условиях (в соответствии с положением о ПСО), составила 64,4 млрд грн.