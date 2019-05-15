Льготники нарастили задолженность перед "Нафтогазом" на 7%

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 51452 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 77563 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 93802 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 101019 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 124577 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 112060 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 138094 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144704 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130169 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130220 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Льготники нарастили задолженность перед "Нафтогазом" на 7%

Льготники нарастили задолженность перед "Нафтогазом" на 7%

Киев  •  УНН

 • 7832 просмотра

КИЕВ. 15 мая. УНН. Задолженность контрагентов, получают газ от Нафтогаза на льготных условиях (в соответствии с положением о ПСО), составила 69 млрд грн (увеличение на 4,6 млрд грн, или + 7,1% за неделю). Об этом УНН сообщили в пресс-службе Нафтогаза.

За неделю производители тепла увеличили долг на 1412 млн грн (3,9%), предприятия ТЭЦ (производство электроэнергии) - на 290 млн грн (8,2%), региональные газосбыточные предприятия - на 2888 млн грн (11,6%).

15 мая 2019, Киев - По состоянию на 14 мая 2019 суммарная просроченная задолженность предприятий ТКЭ, ТЭЦ перед НАК "Нафтогаз Украины" составляет около 41,3 млрд грн. По сравнению с прошлой неделей задолженность увеличилась на 1702 млн грн (4,3%).

Задолженность региональных газосбытовых предприятий составляет около 27,7 млрд грн. По сравнению с прошлой неделей задолженность увеличилась на 2888 млн грн (11,6%).

Задолженность промышленных предприятий за прошедшую неделю увеличилась на 308 тыс. Грн и составляет около 2,9 млрд грн.

Задолженность КП ВО Киевсовета "Киевтеплоэнерго" за газ, использованный для производства тепловой и электрической энергии, за прошедшую неделю увеличилась на 447 млн грн (15,3%). Суммарная задолженность Киевтеплоэнерго составляет около 3,4 млрд грн.

Напомним, 8 мая задолженность контрагентов, получают газ от Нафтогаза на льготных условиях (в соответствии с положением о ПСО), составила 64,4 млрд грн.

Украинские Национальные Новости

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