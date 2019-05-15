Пільговики наростили заборгованість перед "Нафтогазом" на 7%
Київ • УНН
КИЇВ. 15 травня. УНН. Заборгованість контрагентів, які отримують газ від Нафтогазу на пільгових умовах (відповідно до положення про ПСО), склала 69 млрд грн (збільшення на 4,6 млрд грн, або +7,1% за тиждень). Про це УНН повідомили у прес-службі Нафтогазу.
За тиждень виробники тепла збільшили борг на 1 412 млн грн (3,9%), підприємства ТЕЦ (виробництво електроенергії) – на 290 млн грн (8,2%), регіональні газозбутові підприємства – на 2 888 млн грн (11,6%).
15 травня 2019 р., Київ — Станом на 14 травня 2019 р. сумарна прострочена заборгованість підприємств ТКЕ, ТЕЦ перед НАК "Нафтогаз України" складає близько 41,3 млрд грн. В порівнянні з минулим тижнем заборгованість збільшилась на 1 702 млн грн (4,3%).
Заборгованість регіональних газозбутових підприємств складає близько 27,7 млрд грн. В порівнянні з минулим тижнем заборгованість збільшилась на 2 888 млн грн (11,6%).
Заборгованість промислових підприємств за минулий тиждень збільшилась на 308 тис. грн та складає близько 2,9 млрд грн.
Заборгованість КП ВО Київради "Київтеплоенерго" за газ, використаний для виробництва теплової та електричної енергії, за минулий тиждень збільшилась на 447 млн грн (15,3%). Сумарна заборгованість Київтеплоенерго складає близько 3,4 млрд грн.
Нагадаємо, 8 травня заборгованість контрагентів, які отримують газ від Нафтогазу на пільгових умовах (відповідно до положення про ПСО), склала 64,4 млрд грн.