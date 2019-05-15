Пільговики наростили заборгованість перед "Нафтогазом" на 7%

КИЇВ. 15 травня. УНН. Заборгованість контрагентів, які отримують газ від Нафтогазу на пільгових умовах (відповідно до положення про ПСО), склала 69 млрд грн (збільшення на 4,6 млрд грн, або +7,1% за тиждень). Про це УНН повідомили у прес-службі Нафтогазу.