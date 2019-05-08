За два тижні пільговиків скоротили заборгованість перед "Нафтогазом" на 8,9%

КИЇВ. 8 травня. УНН. За два минулі тижні заборгованість контрагентів, які отримують газ від Нафтогазу на пільгових умовах (відповідно до положення про ПСО), склала 64,4 млрд грн (зменшення на 6,3 млрд грн, або -8,9% за два минулі тижні). Про це УНН повідомили у прес-службі Нафтогазу.