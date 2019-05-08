За два тижні пільговиків скоротили заборгованість перед "Нафтогазом" на 8,9%
Київ • УНН
КИЇВ. 8 травня. УНН. За два минулі тижні заборгованість контрагентів, які отримують газ від Нафтогазу на пільгових умовах (відповідно до положення про ПСО), склала 64,4 млрд грн (зменшення на 6,3 млрд грн, або -8,9% за два минулі тижні). Про це УНН повідомили у прес-службі Нафтогазу.
За два минулі тижні виробники тепла зменшили борг на 1 870 млн грн (4,9%), підприємства ТЕЦ (виробництво електроенергії) – на 610 млн грн (14,7%), регіональні газозбутові підприємства – на 3 798 млн грн (13,3%).
8 травня 2019 р., Київ — Станом на 7 травня 2019 р. сумарна прострочена заборгованість підприємств ТКЕ, ТЕЦ перед НАК "Нафтогаз України" складає близько 39,6 млрд грн. В порівнянні з позаминулим тижнем заборгованість зменшилась на 2 480 млн грн (5,9%).
Заборгованість регіональних газозбутових підприємств складає близько 24,8 млрд грн. В порівнянні з позаминулим тижнем заборгованість зменшилась на 3 798 млн грн (13,3%).
Заборгованість промислових підприємств за два минулі тижні зменшилась на 1,7 млн грн (0,1%) та складає близько 2,9 млрд грн.
Заборгованість КП ВО Київради "Київтеплоенерго" за газ, використаний для виробництва теплової та електричної енергії, за два минулі тижні зменшилась на 739 млн грн (20,2%). Сумарна заборгованість Київтеплоенерго складає близько 2,9 млрд грн.
Як повідомляв УНН, 24 квітня заборгованість контрагентів, які отримують газ від "Нафтогазу" на пільгових умовах (відповідно до положення про ПСО), склала 70,7 млрд грн.