За две недели льготники сократили задолженность перед "Нафтогазом" на 8,9%
Киев • УНН
КИЕВ. 8 мая. УНН. За две прошедших недели задолженность контрагентов, которые получают газ от Нафтогаза на льготных условиях (в соответствии с положением о ПСО), составила 64,4 млрд грн (уменьшение на 6,3 млрд грн, или -8,9% за две прошедшие недели). Об этом УНН сообщили в пресс-службе Нафтогаза.
За две прошедших недели производители тепла уменьшили долг на 1870 млн грн (4,9%), предприятия ТЭЦ (производство электроэнергии) - на 610 млн грн (14,7%), региональные газосбытовые предприятия - на 3798 млн грн (13 3%).
8 мая 2019, Киев - По состоянию на 7 мая 2019 суммарная просроченная задолженность предприятий ТКЭ, ТЭЦ перед НАК "Нафтогаз Украины" составляет около 39,6 млрд грн. По сравнению с позапрошлой неделей задолженность уменьшилась на 2480 млн грн (5,9%).
Задолженность региональных газосбытовых предприятий составляет около 24,8 млн грн. По сравнению с позапрошлой неделей задолженность уменьшилась на 3798 млн грн (13,3%).
Задолженность промышленных предприятий за две прошедшие недели уменьшилась на 1,7 млн грн (0,1%) и составляет около 2,9 млрд грн.
Задолженность КП ВО Киевсовета "Киевтеплоэнерго" за газ, использованный для производства тепловой и электрической энергии, за два прошедших недели уменьшилась на 739 млн грн (20,2%). Суммарная задолженность Киевтеплоэнерго составляет около 2,9 млрд грн.
Как сообщал УНН, 24 апреля задолженность контрагентов, которые получают газ от "Нафтогаза" на льготных условиях (в соответствии с положением о ПСО), составила 70,7 млрд грн.