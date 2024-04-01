Пыль из Сахары в Украине: превышение допустимой концентрации не фиксируют

По Украине распространяется пыль из пустыни Сахара, но ее концентрация не превышает допустимых уровней, а в ближайшие дни прогнозируют дожди, которые улучшат качество воздуха, сообщили в понедельник в ГСЧС Украины, пишет УНН.

Пыль из Сахары достигла Украины: людям советуют закрывать окна

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На выходных на территорию нашего государства, как отмечается, пришел очень теплый воздух африканского происхождения, средняя суточная температура превысила норму на 5-12 °C. Вместе с этим теплом из северной части Африки переносится и пыль. Она создает эффект затуманенного неба, может наблюдаться мгла.

"По данным Укргидрометцентра, концентрации пыли не превышают предельно допустимых норм. В ближайшие сутки такая ситуация сохранится в большинстве областей, только на западе завтра днем прогнозируются дожди. 3-4 апреля дожди пройдут на большей части территории страны, качество воздуха улучшится", - сообщили в ГСЧС в Telegram.

Пылевой бури из-за пустынной пыли в воздухе не будет - Укргидрометцентр