Пикник на майские: в Киеве назвали места для отдыха
Киев • УНН
КИЕВ. 26 апреля. УНН. Накануне майских праздников на территории столичных лесопарковых хозяйств обустроены 38 зон для отдыха с местами для костра, а также накрытиями от непогоды, передает УНН со ссылкой на пресс-службу КГГА.
Вместе с тем, в КГГА добавили, что в этот период будет усилено патрулирование лесопарковых хозяйств.
Как известно, разжигать костер в лесах и парках, кроме как в специально отведенных зонах отдыха, запрещено. Действующим законодательством (ст. 152 Кодекса Украины об административных правонарушениях) за разжигание костра в местах, не предусмотренных для этого, предусмотрен штраф от 340 до 1360 гривен.
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Кроме того, в "Киевзеленстрое" в этом году планируют открыть еще пять зон для отдыха, чтобы киевляне и гости столицы могли отдыхать комфортно и безопасно.
Сейчас предлагаются следующие места для отдыха: