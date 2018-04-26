Пикник на майские: в Киеве назвали места для отдыха

Вместе с тем, в КГГА добавили, что в этот период будет усилено патрулирование лесопарковых хозяйств.

Как известно, разжигать костер в лесах и парках, кроме как в специально отведенных зонах отдыха, запрещено. Действующим законодательством (ст. 152 Кодекса Украины об административных правонарушениях) за разжигание костра в местах, не предусмотренных для этого, предусмотрен штраф от 340 до 1360 гривен.

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Кроме того, в "Киевзеленстрое" в этом году планируют открыть еще пять зон для отдыха, чтобы киевляне и гости столицы могли отдыхать комфортно и безопасно.

Сейчас предлагаются следующие места для отдыха: