Пікнік на травневі: у Києві назвали місця для відпочинку
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. Напередодні травневих свят на території столичних лісопаркових господарств облаштовано 38 зон для відпочинку з місцями для багаття, а також накриттями від негоди, передає УНН із посиланням на прес-службу КМДА.
Разом з тим, у КМДА додали, що у цей період буде посилено патрулювання лісопаркових господарств.
Як відомо, розпалювати багаття у лісах і парках, окрім як у спеціально відведених зонах відпочинку, заборонено. Чинним законодавством (ст. 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення) за розпалювання багаття в місцях, що не передбачені для цього, передбачений штраф від 340 до 1360 гривень.
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Крім того, у “Київзеленбуді” цього року планують відкрити ще п’ять зон для відпочинку, аби кияни і гості столиці могли відпочивати комфортно і безпечно.
Наразі пропонуються наступні місця для відпочинку: