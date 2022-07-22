Пик аномальной жары в Италии: 16 городов находятся в состоянии повышенной готовности
Киев • УНН
КИЕВ. 22 июля. УНН. Италия столкнулась с самым жарким днем нынешней волны тепла в пятницу, когда в 16 городах по всей стране были выпущены "красные" предупреждения об экстремальной жаре. Пожарные сражаются с пламенем по всей стране. Об этом пишет AFP, передает УНН.
Детали
Ожидается, что больше всего пострадает Милан на севере, где температура достигнет 40 градусов по Цельсию, тогда как Болонья на юге и столица Рим могут достичь 39 градусов, согласно официальным правительственным оценкам.
Другие крупные города, находящиеся под предупреждением о сильной жаре в пятницу и субботу, включают Флоренцию, Геную, Турин и Верону.
В четверг город Павия, расположенный к югу от Милана, побил рекорд: термометры поднялись до 39,6 градусов.
В течение трех месяцев подряд — мая, июня и июля — национальные температуры были как минимум на два-три градуса выше среднего сезонного значения, и эта тенденция должна сохраняться до начала августа, сообщает национальный метеорологический сайт ilmeteo.com.
Вместе с жарой в последние недели в Италии произошли сотни пожаров. Крупнейший в пятницу, который все еще горит, в центральной Тоскане, где с понедельника сгорело 860 гектаров в районе к западу от Лукки.
В четверг было эвакуировано более 1000 человек.
Национальный пожарный корпус Италии сообщает, что с 15 июня по 21 июля они вмешались в 32 921 лесной пожар, что на 4040 больше, чем за тот же период прошлого года. Большинство из них в южных регионах Сицилии, Апулии, Калабрии и Лацио, вокруг Рима.
Дополнение
По данным специализированной европейской мониторинговой службы Copernicus, в этом году пожары в Италии уничтожили 27 571 га.
Однако этот ущерб все еще гораздо меньше, чем в Испании, где сгорело 199 651 га, или 149 324 га в Румынии. В Португалии сгорело 48 106 га, еще 39 904 га – во Франции.