Пик аномальной жары в Италии: 16 городов находятся в состоянии повышенной готовности

Детали

Ожидается, что больше всего пострадает Милан на севере, где температура достигнет 40 градусов по Цельсию, тогда как Болонья на юге и столица Рим могут достичь 39 градусов, согласно официальным правительственным оценкам.

Другие крупные города, находящиеся под предупреждением о сильной жаре в пятницу и субботу, включают Флоренцию, Геную, Турин и Верону.

В четверг город Павия, расположенный к югу от Милана, побил рекорд: термометры поднялись до 39,6 градусов.

В течение трех месяцев подряд — мая, июня и июля — национальные температуры были как минимум на два-три градуса выше среднего сезонного значения, и эта тенденция должна сохраняться до начала августа, сообщает национальный метеорологический сайт ilmeteo.com.

Вместе с жарой в последние недели в Италии произошли сотни пожаров. Крупнейший в пятницу, который все еще горит, в центральной Тоскане, где с понедельника сгорело 860 гектаров в районе к западу от Лукки.

В четверг было эвакуировано более 1000 человек.

Национальный пожарный корпус Италии сообщает, что с 15 июня по 21 июля они вмешались в 32 921 лесной пожар, что на 4040 больше, чем за тот же период прошлого года. Большинство из них в южных регионах Сицилии, Апулии, Калабрии и Лацио, вокруг Рима.

Дополнение

По данным специализированной европейской мониторинговой службы Copernicus, в этом году пожары в Италии уничтожили 27 571 га.

Однако этот ущерб все еще гораздо меньше, чем в Испании, где сгорело 199 651 га, или 149 324 га в Румынии. В Португалии сгорело 48 106 га, еще 39 904 га – во Франции.