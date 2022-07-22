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Пік аномальної спеки в Італії: 16 міст перебувають у стані підвищеної готовності

Пік аномальної спеки в Італії: 16 міст перебувають у стані підвищеної готовності

Київ • УНН

 • 274727 перегляди

КИЇВ. 22 липня. УНН. Італія зіткнулася з найспекотнішим днем ​​нинішньої хвилі тепла у п'ятницю, коли у 16 ​​містах по всій країні було випущено "червоні" попередження про екстремальну спеку. Пожежники борються з полум'ям по всій країні. Про це пише AFP, передає УНН.

Деталі

Очікується, що найбільше постраждає Мілан на півночі, де температура досягне 40 градусів за Цельсієм, тоді як Болонья на півдні та столиця Рим можуть досягти 39 градусів, згідно з офіційними урядовими оцінками.

Інші великі міста, що знаходяться під попередженням про сильну спеку в п'ятницю та суботу, включають Флоренцію, Геную, Турін та Верону.

У четвер місто Павія, розташоване на південь від Мілана, побило рекорд: термометри піднялися до 39,6 градусів.

Протягом трьох місяців поспіль — травня, червня та липня — національні температури були як мінімум на два-три градуси вищими за середнє сезонне значення, і ця тенденція має зберігатися до початку серпня, повідомляє національний метеорологічний сайт ilmeteo.com.

Разом із спекою в останні тижні в Італії сталися сотні пожеж. Найбільша в п'ятницю, що все ще вирує, в центральній Тоскані, де з понеділка згоріло 860 гектарів в районі на захід від Лукки.

У четвер було евакуйовано понад 1000 людей.

Національний пожежний корпус Італії повідомляє, що з 15 червня по 21 липня вони втрутилися в 32 921 лісову пожежу, що на 4040 більше, ніж за той же період минулого року. Більшість із них у південних регіонах Сицилії, Апулії, Калабрії та Лаціо, навколо Риму.

Доповнення

За даними спеціалізованої європейської моніторингової служби Copernicus, цього року пожежі в Італії знищили 27 571 га.

Однак ця шкода все ще набагато менша, ніж в Іспанії, де згоріло 199 651 га, або 149 324 га в Румунії. У Португалії згоріло 48 106 га, ще 39 904 га - у Франції.

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