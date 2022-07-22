Пік аномальної спеки в Італії: 16 міст перебувають у стані підвищеної готовності
Київ • УНН
КИЇВ. 22 липня. УНН. Італія зіткнулася з найспекотнішим днем нинішньої хвилі тепла у п'ятницю, коли у 16 містах по всій країні було випущено "червоні" попередження про екстремальну спеку. Пожежники борються з полум'ям по всій країні. Про це пише AFP, передає УНН.
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Очікується, що найбільше постраждає Мілан на півночі, де температура досягне 40 градусів за Цельсієм, тоді як Болонья на півдні та столиця Рим можуть досягти 39 градусів, згідно з офіційними урядовими оцінками.
Інші великі міста, що знаходяться під попередженням про сильну спеку в п'ятницю та суботу, включають Флоренцію, Геную, Турін та Верону.
У четвер місто Павія, розташоване на південь від Мілана, побило рекорд: термометри піднялися до 39,6 градусів.
Протягом трьох місяців поспіль — травня, червня та липня — національні температури були як мінімум на два-три градуси вищими за середнє сезонне значення, і ця тенденція має зберігатися до початку серпня, повідомляє національний метеорологічний сайт ilmeteo.com.
Разом із спекою в останні тижні в Італії сталися сотні пожеж. Найбільша в п'ятницю, що все ще вирує, в центральній Тоскані, де з понеділка згоріло 860 гектарів в районі на захід від Лукки.
У четвер було евакуйовано понад 1000 людей.
Національний пожежний корпус Італії повідомляє, що з 15 червня по 21 липня вони втрутилися в 32 921 лісову пожежу, що на 4040 більше, ніж за той же період минулого року. Більшість із них у південних регіонах Сицилії, Апулії, Калабрії та Лаціо, навколо Риму.
Доповнення
За даними спеціалізованої європейської моніторингової служби Copernicus, цього року пожежі в Італії знищили 27 571 га.
Однак ця шкода все ще набагато менша, ніж в Іспанії, де згоріло 199 651 га, або 149 324 га в Румунії. У Португалії згоріло 48 106 га, ще 39 904 га - у Франції.