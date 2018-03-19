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Повышение зарплат остановит трудовую миграцию - Минсоцполитики

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КИЕВ. 19 марта. УНН. Высокие заработные платы, которые будут обеспечивать достаточный уровень жизни украинцев, позволят остановить трудовую миграцию. Об этом в комментарии УНН сказал Государственный секретарь Министерства социальной политики Украины Виктор Иванкевич.

“Основная причина трудовой миграции — уровень заработной платы. Поэтому повышение доходов населения — главная задача нашего и будущего правительств. Если будут заработные платы сопоставимые с уровнем жизни — это будет влиять на молодых людей так, чтобы они не искали за границей лучшую работу”, - сказал он.

Однако, по словам Иванкевича, безусловно, молодежь всегда будет более активной для переезда за границу.

“Потому что это, пожалуй, нормально, когда люди хотят увидеть, как живут другие. И когда пробуют там работать и понимают, что дома лучше, то возвращаются”, - отметил чиновник.

Он добавил, что будет способствовать решению проблемы также пенсионная реформа, ведь пенсионная система стала более справедливой — кто больше работал, больше платил, получит большую пенсию. Это также будет влиять на процессы миграции.

Напомним, пока украинцы, которые работают неофициально, имеют единственный выход — искать новую легальную работу.

Украинские Национальные Новости

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