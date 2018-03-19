Підвищення зарплат зупинить трудову міграцію - Мінсоцполітики
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. Високі заробітні плати, які забезпечуватимуть достатній рівень життя українців, дозволять зупинити трудову міграцію. Про це у коментарі УНН сказав Державний секретар Міністерства соціальної політики України Віктор Іванкевич.
“Основна причина трудової міграції — рівень заробітної плати. Тому підвищення доходів населення — головне завдання нашого та майбутнього урядів. Якщо будуть заробітні плати співставні із рівнем життя — це впливатиме на молодих людей так, щоб вони не шукали за кордоном кращу роботу”, — сказав він.
Водночас, за словами Іванкевича, безумовно молодь завжди буде більш активною для переїзду за кордон.
“Бо це, мабуть, нормально, коли люди хочуть побачити, як живуть інші. І коли пробують там працювати і розуміють, що дома краще, то повертаються”, — зауважив чиновник.
Він додав, що сприятиме вирішенню проблеми також пенсійна реформа, адже пенсійна система стала більш справедливою — хто більше працював, більше сплачував, отримає більшу пенсію. Це також буде впливати на процеси міграції.
Нагадаємо, поки що українці, які працюють неофіційно, мають єдиний вихід — шукати нову легальну роботу.