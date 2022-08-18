Будем поддерживать Украину вместе: Александр Усик и криптобиржа QMALL объявили о сотрудничестве

КИЕВ. 18 августа. УНН. Лидер криптовалютного рынка Украины - популярная биржа QMALL, основанная Николаем Удянским и Богданом Прилепой и украинский боксер-тяжеловес, чемпион мира Александр Усик, заключили долгосрочное соглашение о сотрудничестве, передает УНН.

Когда есть общая цель и общая точка зрения, это создает возможность делать что-то глобальное. Именно поэтому я решил стать послом QMALL — лидера среди криптовалютных бирж Украины, работающего ради развития страны, – написал Усик в Инстаграм.

Боксер рассказал, что сейчас важно заявлять об Украине всеми возможными способами, и не только на поле боя или среди политиков и дипломатов, но и в спорте, финансах, искусстве, чтобы как можно больше людей знало и не забывало о нашей стране и российской агрессии. Истории успеха украинцев и украинских бизнес-проектов в частности должны доказать, что наша страна несгибаемая и непобедимая.

Усик прошел через ад, но это его не сломило, а сделало сильнее. Я никогда не видел его таким нацеленным на успех. Александр принял решение выйти на бой, несмотря на войну. Его вдохновляет поддержка наших военных. Мир должен знать, что Украина - страна свободных, открытых, сильных и вдохновенных людей. Наш чемпион доказывает это в спорте, – рассказал промоутер Александра Усика, Александр Красюк.

Основатели биржи QMALL Николай Удянский и Богдан Прилепа говорят, что их цель – держать финансовый фронт и рассчитывают в этом на помощь всемирно известных людей, в том числе и известных спортсменов. Биржа уже аккредитована в Евросоюзе в качестве оператора обмена виртуальной валюты и депозитарного кошелька. В настоящее время на ней торгуют более 300 тысяч евротрейдеров.

QMALL также создала самый большой в Европе лаунчпад (QPad), доступный для криптовалютных стартапов из разных стран. Пользователи биржи могут инвестировать в новые проекты только с помощью биржевого токена (QMALL), что дает дополнительные стимулы для его покупки и хранения владельцами.

QMALL уже зарекомендовала себя как быстроразвивающаяся площадка, разрабатывающая новые способы взаимодействия с пользователями, а именно поклонниками бокса, сообществом и партнерами. Совместные усилия и поддержка Украины компании QMALL и Александра Усика продемонстрируют сплоченность двух крупных зрительских брендов во всем мире, - убеждены Николай Удянский и Богдан Прилепа.

Мы все делаем свое дело. Но есть то, что объединяет — страна, что у нас одна, в нашем сердце, – подытожил Александр Усик.

Напомним, 20 августа в городе Джидда в Саудовской Аравии боксеры-тяжеловесы Александр Усик и Энтони Джошуа проведут матч-реванш, на кону которого будут стоять титулы WBA Super, IBF, WBO и IBO. В первом поединке в сентябре 2021 года, в Лондоне Усик одержал историческую победу и стал первым украинцем, обладателем четырех чемпионских поясов в тяжелом весе.