Підтримуватимемо Україну разом: Олександр Усик та криптобіржа QMALL оголосили про співпрацю

КИЇВ. 18 серпня. УНН. Лідер криптовалютного ринку України - популярна біржа QMALL, заснована Миколою Удянським та Богданом Прилепою та український боксер-важковаговик, чемпіон світу Олександр Усик, уклали довгострокову угоду про співробітництво, передає УНН.

Коли є спільна мета і спільний погляд, це створює можливість робити щось глобальне. Саме тому я вирішив стати амбасадором QMALL — лідера серед криптовалютних бірж України, яка працює заради розвитку країни, - написав Усик в Інстаграм.

Боксер розповів, що нині важливо заявляти про Україну всіма можливими способами, і не лише на полі бою чи серед політиків і дипломатів, але й у спорті, фінансах, мистецтві, аби якомога більше людей знало і не забувало про нашу країну та російську агресію. Історії успіху українців та українських бізнес-проєктів зокрема, мають довести, що наша країна незламна і непереможна.

Усик пройшов через пекло, але це його не зламало, а зробило сильнішим. Я ніколи не бачив його таким націленим на успіх. Олександр ухвалив рішення вийти на бій попри війну. Його надихає підтримка наших військових. Світ має знати, що Україна є країною вільних, відкритих, сильних і натхненних людей. Наш чемпіон доводить це у спорті, - розповів промоутер Олександра Усика, Олександр Красюк.

Засновники біржі QMALL Микола Удянський та Богдан Прилепа кажуть, що їхня мета - тримати фінансовий фронт і розраховують у цьому на допомогу всесвітньовідомих людей, зокрема й відомих спортсменів. Біржа вже акредитована в Євросоюзі як оператор обміну віртуальної валюти та депозитарного гаманця. На цей час на ній торгують понад 300 тисяч євротрейдерів.

QMALL також створила найбільший в Європі лаунчпад (QPad), доступний для криптовалютних стартапів з різних країн. Користувачі біржі зможуть інвестувати в нові проєкти лише за допомогою біржового токена (QMALL), що дає додаткові стимули для його покупки та зберігання власниками.

QMALL вже зарекомендувала себе як майданчик, що швидко розвивається, який розробляє нові способи взаємодії з користувачами, а саме шанувальниками боксу, співтовариством і партнерами. Спільні зусилля та підтримка України компанії QMALL та Олександра Усика продемонструють згуртованість двох великих брендів глядачам у всьому світі, - переконані Микола Удянський та Богдан Прилепа.

Ми усі робимо свою справу. Але є те, що об'єднує — країна, що у нас одна, у нашому серці, - підсумував Олександр Усик.

Нагадаємо, 20 серпня у місті Джідда в Саудівській Аравії боксери-важковаговики Олександр Усик та Ентоні Джошуа проведуть матч-реванш, на кону якого стоятимуть титули WBA Super, IBF, WBO та IBO. У першому поєдинку у вересні 2021 року, в Лондоні Усик здобув історичну перемогу і став першим українцем, володарем чотирьох чемпіонських поясів у надважкій вазі.