Поддерживали идеи "русского мира": в Харьковской области задержали двух представителей московского патриархата

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Киев • УНН

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КИЕВ. 8 ноября. УНН. Правоохранительные органы разоблачили двух представителей московского патриархата в Купянском районе Харьковской области. Они отрицали вооруженную войну россии и распространяли пророссийские нарративы. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, информирует УНН.

Цитата 

"... настоятелю храма и прихожанке заочно сообщено о подозрении в оправдывании, признании правомерной, отрицании вооруженной агрессии рф против Украины (ч. 1 ст. 436-2 УК Украины)", – говорится в сообщении. 

Детали 

По данным следствия, настоятель храма Украинской православной церкви московского храма в Купянском районе призвал местную религиозную громаду поддерживать оккупантов. Для этого он привлек прихожанку храма, помогавшую ему распространять пророссийские нарративы среди жителей района.

Кроме того, он лично контактировал с оккупационной администрацией. Совместно с прихожанкой приспешник оккупантов в рясе даже прислал «благодарение» для так называемого «главы военно-гражданской администрации Харьковской области». В письме подозреваемые благодарили российских военных за «благосостояние и помощь».

Дополнение

Служба безопасности Украины проинформировала, что сообщила о подозрении митрополиту одной из епархий УПЦ мп в Винницкой области. 

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