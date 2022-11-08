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Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів
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Підтримували ідеї "русского мира": на Харківщині затримали двох представників московського патріархату

Підтримували ідеї "русского мира": на Харківщині затримали двох представників московського патріархату

Київ • УНН

 • 226134 перегляди

КИЇВ. 8 листопада. УНН. Правоохоронні органи викрили двох представників московського патріархату у Куп’янському районі, що на Харківщині. Вони заперечували збройну війни рф та поширювати проросійські наративи. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, інформує УНН.

Цитата 

"... настоятелю храму та прихожанці заочно повідомлено про підозру у виправдовуванні, визнанні правомірною, запереченні збройної агресії рф проти України (ч. 1 ст. 436-2 КК України)", - ідеться у повідомленні. 

Деталі 

За даними слідства, настоятель храму Української православної церкви московського храму у Куп’янському районі закликав місцеву релігійну громаду підтримувати окупантів. Для цього він залучив прихожанку храму, яка допомагала йому поширювати проросійські наративи серед мешканців району.

Крім того, він особисто контактував з окупаційною адміністрацією. Спільно з прихожанкою поплічник окупантів у рясі навіть надіслав «благодарение» для так званого «главы военно-гражданской администрации Харьковской области». У листі підозрювані дякували російським військовим за «добробут і допомогу».

Доповнення

Служба безпеки України поінформувала, що повідомила про підозру митрополиту однієї з єпархій УПЦ МП на Вінниччині. 

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