Підтримували ідеї "русского мира": на Харківщині затримали двох представників московського патріархату

Цитата

"... настоятелю храму та прихожанці заочно повідомлено про підозру у виправдовуванні, визнанні правомірною, запереченні збройної агресії рф проти України (ч. 1 ст. 436-2 КК України)", - ідеться у повідомленні.

Деталі

За даними слідства, настоятель храму Української православної церкви московського храму у Куп’янському районі закликав місцеву релігійну громаду підтримувати окупантів. Для цього він залучив прихожанку храму, яка допомагала йому поширювати проросійські наративи серед мешканців району.

Крім того, він особисто контактував з окупаційною адміністрацією. Спільно з прихожанкою поплічник окупантів у рясі навіть надіслав «благодарение» для так званого «главы военно-гражданской администрации Харьковской области». У листі підозрювані дякували російським військовим за «добробут і допомогу».

Доповнення

Служба безпеки України поінформувала, що повідомила про підозру митрополиту однієї з єпархій УПЦ МП на Вінниччині.