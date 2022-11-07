СБУ повідомила про підозру митрополиту однієї з єпархій УПЦ МП
Київ • УНН
КИЇВ. 7 листопада. УНН. Служба безпеки України поінформувала, що повідомила про підозру митрополиту однієї з єпархій УПЦ МП на Вінниччині, пише УНН.
Цитата
"За матеріалами Служби безпеки України керуючий однією з єпархій УПЦ МП на Вінниччині отримав повідомлення про підозру", - повідомили у спецслужбі.
Деталі
Відповідно до висновків незалежної експертизи, проведення якої ініціювала СБУ, митрополит здійснював умисні дії, спрямовані на розпалювання релігійної ворожнечі та образу почуттів громадян у зв’язку з їхніми релігійними переконаннями, вказали у СБУ.
"Відповідні матеріали, зокрема, були розміщені на особистому сайті священника", - повідомили у спецслужбі.
Таким чином, фігурант отримав повідомлення про підозру за ч. 2 ст. 161 Кримінального кодексу України (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками).
Наразі проводиться весь комплекс слідчо-оперативних заходів для розслідування і проведення експертиз за іншими фактами діяльності митрополита.
Раніше
На Вінниччині Служба безпеки викрила митрополита однієї з єпархій Української православної церкви московського патріархату, який виправдовував агресію росії і розпалював серед вірян міжконфесійну ворожнечу.