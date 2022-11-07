СБУ повідомила про підозру митрополиту однієї з єпархій УПЦ МП

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"За матеріалами Служби безпеки України керуючий однією з єпархій УПЦ МП на Вінниччині отримав повідомлення про підозру", - повідомили у спецслужбі.

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Відповідно до висновків незалежної експертизи, проведення якої ініціювала СБУ, митрополит здійснював умисні дії, спрямовані на розпалювання релігійної ворожнечі та образу почуттів громадян у зв’язку з їхніми релігійними переконаннями, вказали у СБУ.

"Відповідні матеріали, зокрема, були розміщені на особистому сайті священника", - повідомили у спецслужбі.

Таким чином, фігурант отримав повідомлення про підозру за ч. 2 ст. 161 Кримінального кодексу України (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками).

Наразі проводиться весь комплекс слідчо-оперативних заходів для розслідування і проведення експертиз за іншими фактами діяльності митрополита.

Раніше

На Вінниччині Служба безпеки викрила митрополита однієї з єпархій Української православної церкви московського патріархату, який виправдовував агресію росії і розпалював серед вірян міжконфесійну ворожнечу.