СБУ сообщила о подозрении митрополиту одной из епархий УПЦ МП
Киев • УНН
КИЕВ. 7 ноября. УНН. Служба безопасности Украины проинформировала, что сообщила о подозрении митрополиту одной из епархий УПЦ МП в Винницкой области, пишет УНН.
Цитата
"По материалам Службы безопасности Украины управляющий одной из епархий УПЦ МП в Винницкой области получил сообщение о подозрении", - сообщили в спецслужбе.
Детали
Согласно выводам независимой экспертизы, проведение которой инициировала СБУ, митрополит совершал умышленные действия, направленные на разжигание религиозной вражды и оскорбление чувств граждан в связи с их религиозными убеждениями, указали в СБУ.
"Соответствующие материалы, в частности, были размещены на личном сайте священника", – сообщили в спецслужбе.
Таким образом, фигурант получил уведомление о подозрении по ч. 2 ст. 161 Уголовного кодекса Украины (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и другим признакам).
В настоящее время проводится весь комплекс следственно-оперативных мероприятий по расследованию и проведению экспертиз по другим фактам деятельности митрополита.
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