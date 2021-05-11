Подсвеченные "перышки": как цветет символ украинской степи
Киев • УНН
КИЕВ. 11 мая. УНН. В ландшафтном парке Тилигульский расцвел ковыль - культовое растение, которое является символом украинской степи. На официальной странице парка обнародовали невероятные фотографии, а сам ковыль сравнили с подсвеченными "перышками", передает УНН.
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"Ковыль - культовое растение, и является символом Украинской степи. Особенно эффектно ковыль выглядит, если смотреть на него против солнца. Подсвеченные "перышки" ковыля контрастно смотрится на фоне земли и неба", - говорится в сообщении.
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На Тилигульском лимане ковыль растет на степных, целинных участках, прилегающих к водоему. Это редкое растение, занесенное в Национальную красную книгу, потому рвать его запрещено законом. Ковыль по праву можно считать Национальной гордостью, поскольку в мире осталось не так много мест, где все еще растет это удивительное растение.
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